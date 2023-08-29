شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب وليبيا آخر محطات إعداد منتخب الطائرة لبطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للكرة الطائرة الأول للرجال مباراة ودية أمام المنتخب الليبي اليوم الثلاثاء في إطار استعداداته لبطولة الأمم الإفريقية للكرة الطائرة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر المقبل، ومن المقرر أن ينهي منتخب مصر استعداداته للبطولة الإفريقية بمواجهة المغرب وديًا غدًا الأربعاء.

وكان المنتخبين الليبي والمغربي قد وصلا للقاهرة في الساعات الماضية استعدادا لانطلاق البطولة.

ويعقد ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة ورئيس اللجنة العليا للبطولة، اجتماعا مع منتخب مصر يوم الجمعة المقبل لتحفيزهم قبل انطلاق البطولة المقرر إقامتها على صالة 2 بستاد القاهرة الدولي و تحدد مساء السبت المقبل موعدا لإقامة الاجتماع الفني وقرعة البطولة الإفريقية.

واستقر الجهاز الفني لفراعنة الطائرة بقيادة الإيطالي فلافيو جيونيلي على القائمة النهائية التى ستمثل مصر في البطولة وجاءت على النحو التالي :أشرف اللقاني واحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد.