شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يمنح ميكالى مهلة 72 ساعة لحسم موقفه من تدريب منتخب 2005 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح مجلس إدارة اتحاد الكرة، البرازيلى روجيريو ميكالى المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى مهلة 72 ساعة لحسم موقفه من تدريب منتخب 2005 بجانب الاستمرار فى مهمته كمدير فنى للمنتخب الأولمبى.

وعرض اتحاد الكرة على ميكالى تدريب منتخب مصر 2005 نظرا لخبراته التدريبية فى هذه المرحلة السنية، ونجاحه مؤخرا مع المنتخب الأولمبى وقيادته للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

وأجّل مجلس إدارة اتحاد الكرة، تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين مواليد 2005 و2007 و2009 للاجتماع المقبل، بعدما كان من المقرر تشكيلها فى جلسة أمس التى عقدت بالإسكندرية. وأعلن اتحاد الكرة منذ فترة اعتزامه تشكيل منتخبات لمواليد 2005 و2007 و2008 و2009، وذلك في إطار خطة تطوير الكرة المصرية وتكوين قاعدة موسعة من اللاعبين الصاعدين؛ ليتم الاعتماد عليهم مستقبلًا ضمن صفوف المنتخب الأول.

على صعيد متصل، قرر اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، مد فترة القيد لجميع المراحل السنية والبراعم استعدادًا للموسم الجديد، وأرسل خطابًا رسميًا للأندية لإخطارها بالقرار.

وأرسل اتحاد الكرة المصري خطابات إلى الفروع التابعة له قرارا بمد فترة القيد للقائمة الإضافية للمراحل السنية والبراعم إلى يوم 7 سبتمبر المقبل، بعد أن كان مقررا انتهاؤها في الأول من الشهر نفسه.