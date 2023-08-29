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الشوط الأول.. مصر تتقدم على المكسيك 35/59 فى كأس العالم لكرة السلة

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القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول بين منتخبى مصر والمكسيك بنتيجة 35/59  لصالح المنتخب الوطنى فى ثالث مباريات دور المجموعات بكأس العالم لكرة  السلة والتى تقام بالفلبين وتستمر حتى 10 سبتمبر المقبل، وشهدت الفترة الأولى تقدم  مصر بنتيجة 30/16  ، ومواصلة التقدم حتى نهاية الشوط الأول.

 

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من عمرو الجندى، يوسف شوشة، أحمد موسى، كريم حاتم، عاصم مرعى، إيهاب أمين، باتريك جاردنر، عمرو زهران، خالد عبد الناصر، أنس أسامة، عمر هشام، عمر طارق.

 

تلقى منتخب مصر خسارة أمام ليتوانيا فى أولى المباريات بنتيجة 93/67 و أمام مونتيجرو بنتيجة 89/74.

 

يقع منتخب مصر فى المجموعة الرابعة مع منتخبات المكسيك، مونتينيجرو، وليتوانيا، حيث يخوض ثانى مبارياته اليوم مع مونتينيجرو، قبل مواجهة المكسيك اليوم 29 أغسطس فى ثالث مبارياته بالمونديال.

 

ترتيب مجموعة مصر فى كأس العالم للسلة

المركز الأول ليتوانيا برصيد 4 نقاط فوز في مباراتين

المركز الثانى مونتيجرو برصيد 4 نقاط فوز في مباراتين

المركز الثالث مصر برصيد نقطتين بالخسارة في مباراتين

المركز الرابع المكسيك برصيد نقطتين بالخسارة في مباراتين

وتقام منافسات المجموعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة من كأس العالم لكرة السلة في مدينة مانيلا في الفلبين، بينما تقام مباريات المجموعة الخامسة والسادسة في مدينة أوكيناوا اليابانيه، وتقام منافسات المجموعة السابعة والثامنة في مدينة جاكرتا بإندونيسيا.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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