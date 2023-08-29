شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. مصر تتقدم على المكسيك 35/59 فى كأس العالم لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول بين منتخبى مصر والمكسيك بنتيجة 35/59 لصالح المنتخب الوطنى فى ثالث مباريات دور المجموعات بكأس العالم لكرة السلة والتى تقام بالفلبين وتستمر حتى 10 سبتمبر المقبل، وشهدت الفترة الأولى تقدم مصر بنتيجة 30/16 ، ومواصلة التقدم حتى نهاية الشوط الأول.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من عمرو الجندى، يوسف شوشة، أحمد موسى، كريم حاتم، عاصم مرعى، إيهاب أمين، باتريك جاردنر، عمرو زهران، خالد عبد الناصر، أنس أسامة، عمر هشام، عمر طارق.