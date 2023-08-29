سموحة يواجه بروكسى اليوم وديا بعد إلغاء مواجهة الطلائع استعدادا للدورى

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القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سموحة في السادسة مساء اليوم، مع فريق بروكسى، في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد 2023/ 2024 بعد إلغاء ودية طلائع الجيش.

وكان من المقرر أن يواجه سموحة اليوم طلائع الجيش قبل أن يتم إلغاؤه ويتم الاتفاق مع فريق بروكسى على إجراء ودية اليوم.

وحقق فريق سموحة فوزا على سبورتنج بهدفين نظيفين فى أولى المباريات الودية، قبل الفوز على الإنتاج الحربى بخماسية نظيفة، ثم الفوز على البنك الأهلى بهدفين نظيفين وأخيرا الفوز على فاركو بثلاثية، قبل أن يخسر من فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل أهداف المباراة كل من: المغربى عبد الكبير الوادى ومحمود زعزع وأحمد عاطف لفريق فيوتشر، بينما أحرز هدف سموحة الوافد الجديد مصطفى البدرى.

ويواجه فريق سموحة فريق إنبى على استاد الإسكندرية، ويختتم مبارياته مع زد يوم 7 سبتمبر على استاد الإسكندرية.

ونجح سموحة فى التعاقد مع محمود وحيد قادما من الأهلى والمغربى عبد اللطيف بن قسو، وفادى فريد من البنك الأهلى وأحمد خالد ومصطفى ميدو من أسوان، واستعارة مصطفى البدرى من الأهلى لمدة موسمين، بالإضافة إلى تفعيل بند شراء حسام حسن من الأهلى والاحتفاظ بخدمات محمد مغربى لموسم جديد، وإسلام جابر قادما من البنك الأهلى، ومحمود شبانة مدافع الزمالك، واستعارة حمدى علاء لاعب وسط الزمالك موسما.