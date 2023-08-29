شكرا لقرائتكم خبر عن خضوع ثنائى الأهلى للفحص الطبى فى النمسا غدا تمهيدا للعودة للمباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه أكرم توفيق وكريم فؤاد ، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غدا الأربعاء إلى أحد المراكز الطبية لإجراء الفحص الطبي لدى الخبير النمساوي كريستيان فينك الذي قام بإجراء الجراحة لهما في وقت سابق.

وسيخضع أكرم توفيق وكريم فؤاد للفحص الطبي للاطمئنان على حالتهما، بعدما خضع الثنائي لبرنامج علاجي وتأهيلي طوال الفترة الماضية للتعافي من الإصابة التي لحقت بهما في الموسم الماضي، وكانت عبارة عن قطع في الرباط الصليبي.

وأجرى كريم فؤاد وأكرم توفيق جراحة الرباط الصليبي في النمسا تحت إشراف كريستيان فينك، وسيقوم اللاعبان بالتوجه للطبيب مرة أخرى لإجراء عدة فحوصات طبية، والحصول على موافقته من أجل المشاركة في المباريات بعدما شارك الثنائي تدريجيا في التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى العاصمة النمساوية فيينا عصر الإثنين، لبدء المعسكر الإعدادي للموسم المقبل، تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

ودخل الأهلى معسكرًا مغلقًا في النمسا بدءًا من أمس 28 أغسطس حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل.