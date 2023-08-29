شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف البطولة الأفريقية للجودو المؤهلة لأولمبياد 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر الاتحاد الأفريقي للجودو منح مصر حق استضافة منافسات بطولة أفريقيا 2024، المؤهلة لأولمبياد باريس، وذلك خلال شهر أبريل من العام المقبل.

ووقع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عقود استضافة مصر لمنافسات البطولة مع مسئولي الاتحاد الأفريقي، على أن يتحدد في وقت لاحق مكان إقامة المنافسات.

وتحظى بطولة أفريقيا باهتمام كبير من كل منتخبات القارة السمراء، باعتبارها واحدة من أقوى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس، وتمنح 700 نقطة، تؤثر بقوة على مشوار التأهل.

ومن جانبه قال مرزوق علي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري ونائب أول رئيس الاتحاد العربي، أن البطولة ستشهد مشاركة عدد كبير من منتخبات القارة الأفريقية، وتأتي ضمن سلسلة البطولات القوية المؤهلة لأولمبياد باريس.

وتابع "مرزوق": مصر حققت طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية على مستوى استضافة البطولات الكبرى، وهناك تعاون كبير بين الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة من أجل خروج البطولة بالشكل الذي يليق بسمعة الرياضة المصرية".

وأكمل تصريحاته: "نتطلع لحصد ألقاب كل البطولات التي نشارك بها، والآن يمكننا القول بأنه أصبح لدينا جيل قوي من اللاعبين يمكنهم حمل الراية المصرية في كل البطولات الدولية والقارية".