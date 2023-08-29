شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمدى المُستبعد الوحيد من المحترفين لمباراتى تونس وإثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندي من المحترفين المنضمين لمعسكر سبتمبر المقبل الذى يتخلله مباراتي إثيوبيا وتونس.

وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمد أبو جبل في حراسة المرمى، فيما تواجد محمد هاني وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام وعلي جبر ومحمد عبد المنعم، ومحمود مرعي وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي وأحمد فتوح في خط الدفاع، فيما تواجد طارق حامد ومروان عطية وسام مرسي وحمدي فتحي ومحمود حمادة، ومحمد رضا بوبو وأحمد سيد زيزو في الوسط، كما تواجد في الخط الأمامي، مصطفى فتحي ومحمد صلاح وعمر مرموش وإبراهيم عادل، ومصطفى محمد، ومحمد شريف، وأسامة فيصل.

وضم فيتوريا الرباعي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطية لقائمة المنتخب التي أعلنها قبل قليل.

ويلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم مع منتخب إثيوبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2024".

حسم منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا التأهل إلى أمم أفريقيا بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة ثم غينيا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط ثم مالاوي و إثيوبيا في المركز الثالث و الرابع برصيد 4 نقاط.