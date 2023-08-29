شكرا لقرائتكم خبر عن القندوسى: شكراً جمهور الأهلى على الدعم اللا مشروط.. ولنا عودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الجزائري احمد القندوسي لاعب الأهلي المُعار لنادي سيراميكا الشكر لجمهور المارد الأحمرعلى الفترة التي قضاها مع الفريق ، وكتب اللاعب الجزائري عبر حسابه على موقع إنستجرام : من اليوم الأول وجدت الدعم الأول والمساندة من جمهور الأهلي الحبيب..لم أشعر بالوحدة خلال المدة القصيرة التي قضيتها مع الفريق ومع زملائي..شكراً جمهور الأهلي العظيم على كل هذا الحب والدعم اللامشروط ولنا عودة.



القندوسي

وأعلن الأهلي مؤخراً إنتقال لاعبه القندوسي لنادي سيراميكا لمدة موسماً على سبيل الإعارة ، علماً بأن اللاعب إنتقل للقلعة الحمراء في يناير الماضي قادماً من وفاق سطيف الجزئري لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم.

على صعيد أخر ، واصل عمرو السولية ،لاعب وسط الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش معسكر الفريق المقام حاليا بالنمسا ويعاني السولية من إصابة في العضلة الخلفية، لذلك يخضع لبرنامج علاجي تأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويخوض لاعبو الأهلي التدريبات في أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بالنمسا، وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى العاصمة النمساوية فيينا عصر أمس الإثنين، لبدء المعسكر الإعدادي للموسم المقبل، تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

واستقر الجهاز الفني للنادى الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على خوض مباراة ودية مع فريق من الدوري السلوفيني خلال معسكر المارد الأحمر المقام حالياً في النمسا استعداداً للموسم الجديد.

ويلعب الأهلي مباراتين وديتين في معسكر النمسا ، الأولى أمام فريق ماور فيرك النمساوي غداً ثم يلعب مع فريق سلوفيني يوم 5 سبتمبر المقبل.

ويتطلع الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، لتحقيق أكبر استفادة من المعسكر الأوروبي من أجل تجهيز لاعبيه على الصعيدين المحلي والأفريقي في الموسم الجديد خاصة وأن الأهلي سيخوض تحديات كثيرة الفترة المقبلة سيبدأها بمواجهة إتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر المقبل في مدينة الطائف السعودية ثم يستهل منافساته ببطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل لقبها من الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي.