شكرا لقرائتكم خبر عن 14 ناديا يمثلون قائمة منتخب مصر في معسكر سبتمبر استعدادا لإثيوبيا وتونس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، قائمة اللاعبين استعدادا لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه فى الفترة من 4 حتى 12 من نفس الشهر، ويتخلله مباراتا إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، وودية تونس.وضمت قائمة المنتخب لاعبين من 14 ناديا وهم كل من:
الاهلى: محمد الشناوي، محمد هاني، محمد عبد المنعم، مروان عطية
الزمالك: محمد صبحي، أحمد فتوح، أحمد سيد زيزو، حسام عبد المجيد
بيراميدز: علي جبر، محمد حمدي ، محمد رضا بوبو ، مصطفى فتحي، محمود مرعي، ابراهيم عادل
البنك الاهلى: محمد أبو جبل ، أسامه فيصل
عمر كمال "فيوتشر"، أحمد رمضان بيكهام "سيراميكا"، محمود حمادة "فاركو"
المحترفين: طارق حامد "اتحاد جدة"، سام مرسى "إيبسويتش تاون"، حمدي فتحي "الوكرة القطرى"، محمد صلاح "ليفربول"، عمر مرموش "فرانكفورت الألماني"، مصطفي محمد "نانت الفرنسي"، محمد شريف "الخليج السعودى"
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