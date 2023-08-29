شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز غنيم رئيسا لبعثة الملاكمة فى بطولة أفريقيا المؤهلة لباريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترأس محمد عبد العزيز غنيم رئيس إتحاد الملاكمة بعثة منتخب الكبار فى بطولة أفريقيا المحدد إنطلاقها خلال الفترة من 7 إلى 15 سبتمبر القادم بداكار بالسنغال والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: عبد الله السعيد وزن 51 كجم وأمير محمد وزن 57 كجم وعمر عبد العزيز وزن 63.5 كجم وعمر رجب وزن 71 كجم وعبد الرحمن عرابى وزن 80 كجم وحازم نادر وزن 92 كجم ويسرى رزق وزن +92 كجم.

وتشهد قائمة اللاعبات اللاتى تم اختيارهم من قبل كلا من: حبيبة محمد وزن 50 كجم ويمنى عياد وزن 54 كجم وروان أحمد وزن 57 كجم ورحمة محفوظ وزن 60 كجم.

ويتواجد حاليا منتخبا الرجال والسيدات للملاكمة فى معسكر مغلق مشترك بالمغرب بمشاركة فرنسا والدنمارك والأردن والمغرب خلال الفترة من 20 أغسطس الجارى وحتى 5 سبتمبر المقبل استعدادا للمشاركة فى بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.