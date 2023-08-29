بعد الوقفات الاحتجاجية.. عماد البناني يتراجع عن استقالته من الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجع عماد البناني، المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك، عن قرار اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه، مؤكدًا أنه ألغى هويته التشجيعية منذ أن كان رئيسًا للمجلس القومي للرياضة، كاشفًا عن جهود لجنته في تخفيض مديونية الضرائب من مليار و200 مليون جنيه، إلى 400 مليون جنيه فقط.

وشهد نادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية، تنظيم وقفات احتجاجية للأعضاء احتجاجًا على تعيين عماد البناني مديرًا تنفيذيًا.

وذكرت وسائل إعلامية أن عماد البناني وعد أعضاء الجمعية العمومية بالاعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس"، قال البناني: "نسعى لوضع الزمالك على الطريق الصحيح من خلال إجراء انتخابات".

وأضاف الرئيس التنفيذي لنادي الزمالك: "الرد الحقيقي على الانتقادات، هو أنني أعمل في الرياضة منذ 37 عامًا، وأي شخص يعمل في المناصب التي تقلدتها يكون بعيدًا عن أي انتماء، أنا رجل مهني أعمل في مؤسسات رياضية، وما يتعلق بمسألة الانتماء فأنا لست عضوًا في أي ناد، ولا يوجد أي شبهة ضدي بأنني أنتمي لأي من القطبين، أنا ألغيت هويتي التشجيعية منذ أن كنت رئيسًا للمجلس القومي للرياضة".

وتابع: "أي شخص يعمل في المنظومة الرياضية بمصر، فوفقًا للبروتوكول يتم تهنئة أي ناد يقوم بعمل نجاحات، أنا لا أنتمي لا إلى الأهلي ولا إلى الزمالك، ومن يتحدث عن كوني أهلاويًا شائعة يراد بها باطل، وبعيدًا عن ذلك الانتماء للنادي الأهلي ليس وصمة".

وأكمل: "ما نُشر مُفتعل لرغبة أو أخرى، أنا هويتي مصرية صميمة تتعلق بمنتخب مصر دون تمييز ناد عن آخر".

وواصل البناني: "أما عن المطالبة باستقالتي، فأقول لهم جئنا منذ 24 ساعة، تم خلالها عدد من الإجراءات الخاصة منها استلام المهمة وعقد تشكيل مجلس إدارة وتم فيه الآتي، الأمر الأول الدعوة لجمعية عمومية، والإعلان عنها يوم 3 سبتمبر، وعقد الجمعية العمومية يوم 20 أكتوبر، وتنقية العضويات وإجراء اتصالات مع الأعضاء المستحق عليهم مبالغ العضويات".

واستكمل : "الأمر الثاني، تم توفير تذاكر الطيران لبعثة الفريق في تنزانيا، تم دفع المستحقات المتأخرة لـ أوسوريو، ولم يحدث أي مناقشة لأمر الغرامات المستحقة على النادي عكس ما نُشر في بعض المواقع".

واستطرد البناني: "اليوم في الاجتماع المدير المالي اطلع على المدخلات المالية لتوفيق أوضاع الموظفين، وهناك بعض القرارات الأخرى، كما تم صرف 4 ونصف مليون جنيه لفريق كرة القدم، غير مستحقات أوسوريو بالدولار، كل هذا تم توفيره خلال 24 ساعة".

وشدد الرئيس التنفيذي لنادي الزمالك: "تم تكليفي أمس، وهي مهمة أعتبرها وطنية، ولا توجد رفاهية في رفضها، ولم يحدث أن فكرت في الرحيل إلا بعد تسليم النادي للمجلس القادم، نحاول ضبط كل الأمور حتى تسليم النادي للمجلس القادم وكل الأمور تكون مُيسرة أمامه".

وأضاف: "التكليف تم من خلال الجهة الإدارية المختصة أمس، ليس عندي معلومة بشأن رحيل اللواء حسن موسى، والمتحدث الإعلامي لنا سيكون من خلال الموقع الرسمي والقناة، وأنا أعلن من خلال مداخلتي الآن كل الاجراءات التي حدثت اليوم".

وقال: "توجد مُحاولات من أجل رفع إيقاف القيد، مع كل الجهات المنوط بها، وغدًا سنتناقش مع الجهات المعنية لرفع الإيقاف، والمدير الفني ومدير الكرة يقومان بمهام اللجنة الفنية على أكمل وجه".

ووجه عماد البناني رسالة لجماهي نادي الزمالك، حيث قال: "أتحدث مع الجمهور الخارجي، الزمالك له التقدير والاحترام، ولا تنساقوا وراء الشائعات التي من شأنها عرقلة مسيرة اللجنة، والتكليف لهذه اللجنة لتسيير الأعمال، وتم إعلان الدعوة للجمعية العمومية في وقت قياسي، ونحاول رفع الإيقافات، ولم نتحدث في ملف التجديد لـ أحمد زيزو وأحمد فتوح حتى الآن".

وأكمل: "سأقول خبر حصري، الضرائب كانت تُطالب النادي بمليار و200 مليون جنيه، هذا المبلغ بالتفاوض بين اللجنة الثلاثية هبط إلى 400 مليون جنيه، وسيتم هبوطها أكثر من ذلك، وسيتم تقسيط الـ 400 مليون جنيه على سنتين، ونحن كلجنة ثلاثية نعمل معًا بشكل جماعي ولا ينفرد أحد بقرار".

وأتم عماد البناني: "بمجرد الانتهاء من هذه الإجراءات المذكورة سيتم رفع الحجز، كل الأندية تخضع لتعاون مع الجهة الإدارية المختصة، والزمالك محل اعتبار من الدولة المصرية، لكي يقف النادي على أقدامه تمامًا، وأن يكون في مصاف ما يجب أن يكون عليه هذا الصرح العظيم".