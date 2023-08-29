شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن دجيش يتقدم باستقالته من لجنة الحكام رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم أيمن دجيش الحكم الدولى السابق بإستقالته من عضوية لجنة الحكام الرئيسية بإتحاد الكرة إلى وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية. وأكد أيمن دجيش فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"أنه تقدم باستقالته للجبلاية من عضوية لجنة الحكام الرئيسية مكتفياً بالفترة التى عمل فيها مع البرتغالى بيريرا رئيس لجنة الحكام وتمنى لهم التوفيق خلال الفترة المقبلة . ويعد أيمن دجيش من أبرز الحكام المساعدين فى تاريخ التحكيم المصري ، وعمل عضواً بلجنة الحكام لفترات طويلة وكان يتولى ملف الاشراف على الحكام المساعدين.

استقالة دجيش

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