شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: فضلنا اختيار 4 لاعبين فقط من الأهلى و11 لاعبا معرضون للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، الشكر لكل المدربين والأندية على دعمها للمنتخب استعدادا لمعسكر سبتمبر المقبل الذى يتخلله مباراتي إثيوبيا وتونس.

وقال فيتوريا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "ندرك أهمية المرحلة الحالية للأندية، خاصة أن بعض الأندية بدأت تحضيراتها للموسم الجديد وبعض الأندية لم تبدأ، لكن نشكرهم على دعمهم للمنتخب وتزويده باللاعبين".

وأوضح فيتوريا: "نختار اللاعبين حسب احتياجاتنا، وفضلنا اختيار 4 لاعبين من الأهلي فقط نظرا لاحتياجه للاعبيه في الفترة الحالية واستعداداه لخوض مباراة السوبر الأفريقي، واتبعنا نفس القاعدة مع باقي الأندية".

وتابع فيتوريا: "معظم المعسكرات التي خضناها كان بها جزء معقد بالنسبة لنا، والمعسكر الحالي أول عقبة تواجهنا أن المسابقات المحلية في مصر لم تبدأ عكس معظم دوريات المنطقة".

وأتم: "لدينا 11 لاعبا معرضون للإيقاف في أول مباراة بأمم أفريقيا حال تحصلهم على كارت أصفر في مباراة أثيوبيا المقبلة".

وضمت قائمة منتخب مصر كلا من: محمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمد أبو جبل في حراسة المرمى، فيما تواجد محمد هاني وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام وعلي جبر ومحمد عبد المنعم، ومحمود مرعي وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي وأحمد فتوح في خط الدفاع، فيما تواجد طارق حامد ومروان عطية وسام مرسي وحمدي فتحي ومحمود حمادة، ومحمد رضا بوبو وأحمد سيد زيزو في الوسط، كما تواجد في الخط الأمامي، مصطفى فتحي ومحمد صلاح وعمر مرموش وإبراهيم عادل، ومصطفى محمد، ومحمد شريف، وأسامة فيصل.

وشهدت القائمة تواجد لاعبي الأهلي بشكل طبيعي رغم طلب النادي الأحمر باستثناء لاعبيه من المشاركة في المباراتين بسبب ارتباط الفريق بمواجهة اتحاد العاصمة في كأس السوبر الإفريقي يوم 15 سبتمبر، وضم فيتوريا الرباعي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطية للقائمة.

ويلعب منتخب مصر مع إثيوبيا يوم 8 سبتمبر في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، قبل مواجهة تونس وديا يوم 12 من الشهر ذاته، وحسم المنتخب بقيادة البرتغالي روي فيتوريا التأهل إلى أمم أفريقيا بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة ثم غينيا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط ثم مالاوي و إثيوبيا في المركز الثالث و الرابع برصيد 4 نقاط.