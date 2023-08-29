شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى بعد حصوله على أفضل ظهير: 2023 كانت مذهلة بدعم زملائى وعائلتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد محمد هانى ظهير أيمن النادى الأهلى، بما قدمه في عام 2023 بعد الحصول على جائزة أفضل ظهير أيمن في هذا الموسم خلال حفل MEFA لتوزيع جوائز الشرق الأوسط لكرة القدم.

وكتب محمد هانى عبر حسابه على موقع "فيس بوك": "لقد كانت 2023 مذهلة حتى الآن ولكن لا شيء من هذا سيكون ممكناً بدون حب ودعم عائلتي وزملائي في الفريق والمعجبين".

ويخوض الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، الثلاثاء، مرانه الثاني بمعسكره المغلق فى النمسا والذى يستمر حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، استعداداً للموسم الجديد، ويخوض الأهلي مباراتين وديتين خلال هذا المعسكر يومى 30 أغسطس الجاري و5 سبتمبر المقبل، ويواجه الأهلي ماورفيرك النمساوي (أحد فرق الدرجة الثانية) غداًَ الاربعاء فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتطلع الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، لتحقيق أكبر استفادة من المعسكر الأوروبي من أجل تجهيز لاعبيه على الصعيدين المحلي والأفريقي في الموسم الجديد خاصة وأن الأهلي سيخوض تحديات كثيرة الفترة المقبلة سيبدأها بمواجهة إتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر المقبل في مدينة الطائف السعودية ثم يستهل منافساته ببطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل لقبها من الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي.