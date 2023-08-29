شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يضم 4 لاعبين من الأهلى لمباراتى إثيوبيا وتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر انضمام 4 لاعبين من الأهلى لمعسكر سبتمبر المقبل الذى يتخلله مباراتي إثيوبيا وتونس.

وضم فيتوريا الرباعي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطية لقائمة المنتخب التي أعلنها قبل قليل.

وقال محمد غرابة، مدير المنتخب، إنه سيتم عقد مؤتمر صحفي للبرتغالي فيتوريا فى الثانية ظهر اليوم بمقر اتحاد الكرة، للحديث عن التفاصيل الخاصة بمعسكر شهر سبتمبر الذي ينطلق يوم 4 حتى 12 من نفس الشهر.

ويلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم مع منتخب إثيوبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2024".

حسم منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا التأهل إلى أمم أفريقيا بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة ثم غينيا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط ثم مالاوي و إثيوبيا في المركز الثالث و الرابع برصيد 4 نقاط.