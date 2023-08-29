فيتوريا: طالبنا بانتظام الدورى المصرى فى مواعيد محددة ومعروفة

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القاهرة - سامية سيد - كشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، عن خططه واتجاهاته مع الفراعنة على هامش المؤتمر الصحفي الذي يعقده حاليا استعدادا لمعسكر سبتمبر المقبل الذى يتخلله مباراتي إثيوبيا وتونس.

وأوضح فيتوريا: "طالبنا كل المهتمين بكرة القدم في مصر مراعاة الجوانب التنظيمية للمسابقة وانتظام الدوري في بدايته ونهايته في مواعيد محددة ومعروفة حتى لا نختلف كثيرا عن باقي دول المنطقة".

وواصل: "ليس من الطبيعي أن نبدأ معسكر المنتخب والمسابقة لم تبدأ بعد، انتظام الدوري في مواعيد ثابتة يفيد الكرة المصرية كلها وليس المنتخب فقط، لذلك طالبنا بانتظام المسابقات المحلية وبدءها في مواعيدها الطبيعية تماشيا مع باقي الدوريات".

وأكمل تصريحاته: "المعسكر السابق للمنتخب تضارب مع بعض المواعيد، والمعسكر الحالي الأهلي يرتبط بمباراة بطولة أمام اتحاد العاصمة بعد المعسكر بثلاثة ايام فقط، هذا ليس طبيعيًا، ويجب البحث عن حلول".

وضمت قائمة منتخب مصر كلا من: محمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمد أبو جبل في حراسة المرمى، فيما تواجد محمد هاني وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام وعلي جبر ومحمد عبد المنعم، ومحمود مرعي وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي وأحمد فتوح في خط الدفاع، فيما تواجد طارق حامد ومروان عطية وسام مرسي وحمدي فتحي ومحمود حمادة، ومحمد رضا بوبو وأحمد سيد زيزو في الوسط، كما تواجد في الخط الأمامي، مصطفى فتحي ومحمد صلاح وعمر مرموش وإبراهيم عادل، ومصطفى محمد، ومحمد شريف، وأسامة فيصل.

وشهدت القائمة تواجد لاعبي الأهلي بشكل طبيعي رغم طلب النادي الأحمر باستثناء لاعبيه من المشاركة في المباراتين بسبب ارتباط الفريق بمواجهة اتحاد العاصمة في كأس السوبر الإفريقي يوم 15 سبتمبر، وضم فيتوريا الرباعي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطية للقائمة.

ويلعب منتخب مصر مع إثيوبيا يوم 8 سبتمبر في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، قبل مواجهة تونس وديا يوم 12 من الشهر ذاته، وحسم المنتخب بقيادة البرتغالي روي فيتوريا التأهل إلى أمم أفريقيا بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة ثم غينيا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط ثم مالاوي و إثيوبيا في المركز الثالث و الرابع برصيد 4 نقاط.