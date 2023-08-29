شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب أمين أفضل لاعب فى مباراة مصر والمكسيك بكأس العالم للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل إيهاب أمين لاعب منتخب مصر لكرة السلة رجال على جائزة أفضل لاعب فى مباراة المكسيك التى تغلب فيها الفراعنة بنتيجة 100/ 72 فى ثالث مباريات بطولة كأس العالم التى تقام بالفلبين وتستمر حتى 10 سبتمبر المقبل.

وسيطر الفراعنة على مجريات المباراة، حيث جاءت نتيجة الفترات كالتالى: 16/30، و59/35 ، و56/77 و100 / 72 لصالح مصر.

وتضم قائمة منتخب السلة فى البطولة كلاً من عمرو الجندى، يوسف شوشة، أحمد موسى، كريم حاتم، عاصم مرعى، إيهاب أمين، باتريك جاردنر، عمرو زهران، خالد عبد الناصر، أنس أسامة، عمر هشام، عمر طارق.

ويقع المنتخب المصرى فى المجموعة الرابعة بجانب منتخبات المكسيك ومونتينجرو وليتوانيا.

وتقام منافسات المجموعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة في مدينة مانيلا في الفلبين، بينما تقام مباريات المجموعة الخامسة والسادسة في مدينة أوكيناوا اليابانيه، وتقام منافسات المجموعة السابعة والثامنة في مدينة جاكرتا بإندونيسيا.