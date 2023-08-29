شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يكشف سبب إعلان قائمة المنتخب مبكرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، سبب إعلانه المبكر لقائمة الفراعنة استعدادا لمعسكر سبتمبر المقبل الذى يتخلله مباراتي إثيوبيا وتونس.

وأوضح فيتوريا: "أعلنا قائمة المنتخب اليوم بشكل مُبكر عن بداية المعسكر والهدف من ذلك لنترك فرصة تنظيمية للأندية واللاعبين ليجهزوا بخصوص دخولهم وخروجهم للمنتخب فهناك بعض الأندية التي تخوض معسكر الإعداد خارج مصر ويكون هناك تقييم للعناصر المنضمة وقد تنضم بعض العناصر وتخرج أخرى بحسب التقييم داخل المعسكر".

وتابع المدير الفني للمنتخب: "راعينا كذلك تواجد لاعبين بأعمار صغيرة وهدفنا الأساسي مصلحة منتخب مصر ونراعي في الوقت نفسه أن هناك أندية في مراحل التدريب والإعداد وراعينا ذلك في الاختيارات بناءً على أهمية المباراة للمنتخب والإعداد بالنسبة للأندية".

وضمت قائمة منتخب مصر كلا من: محمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمد أبو جبل في حراسة المرمى، فيما تواجد محمد هاني وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام وعلي جبر ومحمد عبد المنعم، ومحمود مرعي وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي وأحمد فتوح في خط الدفاع، فيما تواجد طارق حامد ومروان عطية وسام مرسي وحمدي فتحي ومحمود حمادة، ومحمد رضا بوبو وأحمد سيد زيزو في الوسط، كما تواجد في الخط الأمامي، مصطفى فتحي ومحمد صلاح وعمر مرموش وإبراهيم عادل، ومصطفى محمد، ومحمد شريف، وأسامة فيصل.

وشهدت القائمة تواجد لاعبي الأهلي بشكل طبيعي رغم طلب النادي الأحمر باستثناء لاعبيه من المشاركة في المباراتين بسبب ارتباط الفريق بمواجهة اتحاد العاصمة في كأس السوبر الإفريقي يوم 15 سبتمبر، وضم فيتوريا الرباعي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطية للقائمة.

ويلعب منتخب مصر مع إثيوبيا يوم 8 سبتمبر في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، قبل مواجهة تونس وديا يوم 12 من الشهر ذاته، وحسم المنتخب بقيادة البرتغالي روي فيتوريا التأهل إلى أمم أفريقيا بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة ثم غينيا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط ثم مالاوي و إثيوبيا في المركز الثالث و الرابع برصيد 4 نقاط.