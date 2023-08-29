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فيتوريا يتجاهل طلب الأهلي.. منتخب مصر يعلن القائمة النهائية لمباراتيّ إثيوبيا وتونس

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الشارقة - اميمة ياسر -      

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، قائمة المنتخب التي ستنضم للمعسكر المقرر إقامته من 4 إلى 16 سبتمبر المقبل.

وضمت القائمة 26 لاعبًا استعدادًا لخوض مباراتي أثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، وودية تونس.

واللاعبون المنضمون لمنتخب مصر هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال ، أحمد رمضان بيكهام، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، سام مرسي، حمدي فتحي، محمود حمادة، محمد رضا بوبو، أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، إبراهيم عادل، مصطفي محمد، محمد شريف، أسامه فيصل

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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