فيتوريا يتجاهل طلب الأهلي.. منتخب مصر يعلن القائمة النهائية لمباراتيّ إثيوبيا وتونس

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، قائمة المنتخب التي ستنضم للمعسكر المقرر إقامته من 4 إلى 16 سبتمبر المقبل.

وضمت القائمة 26 لاعبًا استعدادًا لخوض مباراتي أثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، وودية تونس.

واللاعبون المنضمون لمنتخب مصر هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال ، أحمد رمضان بيكهام، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، سام مرسي، حمدي فتحي، محمود حمادة، محمد رضا بوبو، أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، إبراهيم عادل، مصطفي محمد، محمد شريف، أسامه فيصل