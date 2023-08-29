فيتوريا يكشف سبب اختيار ٤ لاعبين فقط من الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - قال البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، إن الجهاز فضل اختيار 4 لاعبين من الأهلي فقط نظرا لاحتياجه للاعبيه في الفترة الحالية واستعداداه لخوض مباراة السوبر الأفريقي، واتبعنا نفس القاعدة مع باقي الأندية".

وتابع فيتوريا: "معظم المعسكرات التي خضناها كان بها جزء معقد بالنسبة لنا، والمعسكر الحالي أول عقبة تواجهنا أن المسابقات المحلية في مصر لم تبدأ عكس معظم دوريات المنطقة".

وأتم: "لدينا 11 لاعبا معرضون للإيقاف في أول مباراة بأمم أفريقيا حال تحصلهم على كارت أصفر في مباراة أثيوبيا المقبلة".

وضمت قائمة منتخب مصر كلا من: محمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمد أبو جبل في حراسة المرمى، فيما تواجد محمد هاني وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام وعلي جبر ومحمد عبد المنعم، ومحمود مرعي وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي وأحمد فتوح في خط الدفاع، فيما تواجد طارق حامد ومروان عطية وسام مرسي وحمدي فتحي ومحمود حمادة، ومحمد رضا بوبو وأحمد سيد زيزو في الوسط، كما تواجد في الخط الأمامي، مصطفى فتحي ومحمد صلاح وعمر مرموش وإبراهيم عادل، ومصطفى محمد، ومحمد شريف، وأسامة فيصل.

وشهدت القائمة تواجد لاعبي الأهلي بشكل طبيعي رغم طلب النادي الأحمر باستثناء لاعبيه من المشاركة في المباراتين بسبب ارتباط الفريق بمواجهة اتحاد العاصمة في كأس السوبر الإفريقي يوم 15 سبتمبر، وضم فيتوريا الرباعي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطية للقائمة.

ويلعب منتخب مصر مع إثيوبيا يوم 8 سبتمبر في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، قبل مواجهة تونس وديا يوم 12 من الشهر ذاته