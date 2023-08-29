شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة باريس تعيد ترتيب التصنيف العالمى لرجال وسيدات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما تقام بطولة باريس للاسكواش في فرنسا للمرة الأولى منذ عام 1994، فإن الصراع بين على فرج المصنف الأول عالمياً، والبيروفي دييجو إلياس المصنف الثاني، على قمة التصنيف العالمي للرجال يشتعل مرة أخرى.

وتنطلق اليوم، الثلاثاء، منافسات دور الـ16 ببطولة باريس للاسكواش، التى تستضيفها العاصمة الفرنسية، كأول بطولة بفئة البلاتينيوم بالموسم الجديد، فى الفترة بين 27 أغسطس وحتى 2 سبتمبر، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

البطل المصري علي فرج، يحتل حاليًا المركز الأول عالميًا برصيد 17.080 نقطة تصنيف، والمصنف الثاني عالميًا دييجو إلياس، الذي يلاحقه بشدة برصيد 16.550 نقطة تصنيف، كلاهما لديهما الفرصة لمغادرة الحدث الذي يقام في باريس باعتباره متصدر التصنيف العالمي.

لكي يصبح إلياس رقم 1 عالميًا مرة أخرى:

ـ يجب أن يفوز ببطولة باريس للاسكواش

ـ أو يصل إلى النهائي، مع خروج علي فرج من الدور ربع النهائي أو قبل ذلك

ليحافظ علي فرج على الصدارة

ـ يجب أن يفوز ببطولة باريس للاسكواش

ـ أويصل إلى الدور نصف النهائي بينما يفشل إلياس في الفوز بالبطولة

ـ أو يصل إلى ربع النهائي مع فشل إلياس في الوصول إلى النهائي

يمكن لبطولة باريس أيضاً أن تؤثر بوضوح على تصنيف السيدات، حيث تتصدر نوران جوهر التصنيف العالمي وتأتي نور الشربيني في المركز الثاني.

لكي تعود نور الشربيني إلى رقم 1 عالميًا مرة أخرى:

ـ يجب أن تفوز ببطولة باريس للاسكواش

لكي تبقى نوران جوهر في المركز الأول عالميًا

ـ يجب أن تفوز ببطولة باريس للاسكواش

ـ أو تفشل نور الشربيني في الوصول إلى نهائي باريس للاسكواش