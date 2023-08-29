هل يلحق عمرو السولية بمباراة السوبر الأفريقي بعد إصابة الخلفية ؟

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القاهرة - سامية سيد - سيطرت حالة من الصدمة على الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر بعد تعرض نجم الفريق عمرو السولية لإصابة جديدة تبعده فترة عن المشاركة مع المارد الاحمر، وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية.

س: ما طبيعة إصابة عمرو السولية ومدة غيابه؟

ج: أثبتت الأشعة التي خضع لها عمرو السولية إصابة اللاعب، بتمزق في العضلة الخلفية، وحاجته للعلاج والتأهيل لمدة 4 أسابيع مقبل

س: لماذا رافق عمرو السولية بعثة الاهلى فى النمسا ؟

ج: تعرض عمرو السولية إلى إصابة جديدة تعيقه عن خوض فترة الإعداد برفقة الأهلي بشكل طبيعي ولكن الجهاز الفني فضل اصطحاب اللاعب للنمسا لتنفيذ برنامجه التأهيلى رفقة الفريق.

س: ماهى الاصابة التى تعرض لها السولية الموسم الماضى ؟

ج: كان السولية قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية أيضا أبعدته عن المشاركة في الجزء الأخير من الموسم.

س: هل يلحق عمرو السولية مباراة الاهلى فى السوبر الافريقى ؟

ج:وفقا لمصدر داخل الاهلى فإن عمرو السولية من المنتظر أن يغيب لنحو 4 أسابيع ليتأكد غياب اللاعب بذلك عن مباراة الفريق أمام اتحاد العاصمة في كأس السوبر الإفريقي، ويواجه الأهلي نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر المقبل في كأس السوبر الأفريقي؛ إذ يدخل الأحمر المباراة كونه بطل دوري أبطال أفريقيا، ويشارك الفريق الجزائري بعد تتويجه بكأس الكونفدرالية.

س: ماذا قدم عمرو السولية مع الاهلى فى الموسم الماضى ؟

ج: شارك السولية مع الأهلي في 30 مباراة بالموسم الماضي وخلالهم تمكن من تسجيل أربعة أهداف وصنع 4 آخرين.