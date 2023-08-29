شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يحذر من التعامل مع جون أوكلى: لاعب هارب ومديون للنادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة بالنادي، الأندية، من التعامل مع النيجيري جون أوكلي مهاجم الفريق، والذي تغيب عن تحضيرات ذئاب الجبل للموسم الجديد دون إذن مسبق من النادي.

وقال عادل في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: جون أوكلي لاعب هارب ومديون للنادي، ونحذر أي ناد من التعامل معه، وقدمنا شكوى للفيفا لحفظ حقوق النادي، خاصة وأن المقاولون حاول التواصل مع اللاعب أكثر من مرة في الفترة الأخيرة لكنه لم يرد علينا هو أو وكيله.

أضاف عادل: المقاولون دفع كل مستحقات جون أوكلي، وكذلك دفعنا له الجزء الخاص بالمشاركات وقمنا بدفعها مسبقاً، وهو ما يجعل اللاعب مديون للنادي ولدينا كل المستندات التي تثبت ذلك.

ووقع النيجيري جون أوكلي مهاجم المقاولون العرب، على عقود انتقاله إلى نادي السويحلي الليبي لمدة 3 مواسم، وذلك على الرغم من امتداد عقد اللاعب مع المقاولون حتى نهاية الموسم المقبل.

قررت إدارة نادي المقاولون العرب تقديم شكوى رسمية ضد النيجيري جون أوكلي، لاعب الفريق الأول، للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بعد انقطاع اللاعب عن التدريبات وعدم لحاقه بمعسكر إعداد الفريق للموسم الجديد.

ويرتبط جون أوكلي بعقد مع المقاولون العرب لمدة موسم آخر، وحصل اللاعب على كافة مستحقاته عن الموسم الماضي إلا أن إدارة النادي فوجئت بعدم التزام اللاعب وانقطاعه عن التدريبات.