7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،شريف عبد الفضيل مدربًا عامًا لمنتخب 2005 وعلاء عبده مساعدًا،المقاولون ينهى اتفاقه مع عمار حمدى وينتظر رد الأهلى ،منتخب مصر يعلن القائمة النهائية لمباراتى إثيوبيا وتونس.

منتخب مصر يعلن القائمة النهائية لمباراتى إثيوبيا وتونس

أعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة تضم 26 لاعبًا لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه فى الفترة من 4 حتى 12 من نفس الشهر، ويتخلله مباراتا إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، وودية تونس، واللاعبون هم:

شريف عبد الفضيل مدربًا عامًا لمنتخب 2005 وعلاء عبده مساعدًا

أستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، على تعيين شريف عبد الفضيل مدافع الأهلى ومنتخب مصر السابق مدربا عاما فى الجهاز الفنى لمنتخب مصر مواليد 2005، ومعه علاء عبده مدربا مساعدا.

المقاولون ينهى اتفاقه مع عمار حمدى وينتظر رد الأهلى

يترقب نادي المقاولون العرب رد النادي الأهلي على طلب ضم عمار حمدي صانع ألعاب الفريق الأحمر، وذلك بعد إتمام الاتفاق مع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الجاري. جون أوكلى يوقع لنادى السويحلى الليبى 3 مواسم بعد هروبه من المقاولون وقع النيجيري جون أوكلي مهاجم المقاولون العرب، على عقود انتقاله إلى نادي السويحلي الليبي لمدة 3 مواسم، وذلك على الرغم من امتداد عقد اللاعب مع المقاولون حتى نهاية الموسم المقبل.

اقترب النادي المصري من غلق ملف الميركاتو الصيفي استعدادا للموسم الجديد، وذلك بعد ضم 9 صفقات صيفية فى مختلف المراكز حتى الآن. ومنح الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة علي ماهر، الأولوية لتدعيم مركزي وسط الملعب وقلب الدفاع، وذلك قبل غلق ملف الانتقالات، خاصة أن الفريق بدأ بالفعل المرحلة الثانية من الإعداد بمعسكر المغرب.