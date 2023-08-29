شكرا لقرائتكم خبر عن سادس صفقة.. جمهورية شبين يعلن التعاقد مع محمد نجاتى قادما من أبو قير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جمهورية شبين أحد أندية دورى المحترفين، التعاقد مع محمد نجاتى ظهير أيسر فريق أبو قير للأسمدة، استعدادا لدورى المحترفين في الموسم الجديد 2023/ 2024 الذى سيقام من دور واحد.

ونشر الحساب الرسمي لفريق جمهورية شبين عبر "فيس بوك"، فيديو لتقديمه اللاعب معلقا عليها: "محمد نجاتى ظهير أيسر أبوقير للأسمدة، ينضم لكتيبة جمهورية شبين!".

وكان مسئولو فريق جمهورية شبين نجح في التعاقد مع أحمد كابوريا لاعب الزمالك وزد السابق ومحمد عبد المنعم لاعب دكرنس، أبو بكر زغلول قادما من فريق الشمس، وأحمد سابق مهاجم الاتصالات، ومحمد حمدان لاعب منتخب السويس وغزل المحلة السابق استعدادا للموسم الجديد لخطف إحدى بطاقات الصعود للدورى الممتاز.

ويخوض فريق جمهورية شبين، بقيادة عصام شعبان، اليوم الثلاثاء مباراة ودية مع الترسانة استعدادا لدورى المحترفين في الموسم الجديد 2023/ 2024 الذى سيقام من دور واحد.

ويخوض جمهورية شبين 6 مباريات ودية بدأت بمواجهة فريق طلائع الأسطول أمس الاثنين، ثم مواجهة فريق الترسانة اليوم ثم مواجهة فريق إسكندرية للبترول 30 أغسطس، ثم مواجهة فريق الأوليمبى 31/ 8، ثم مواجهة فريق فاركو في أول سبتمبر ويختتم استعداداته بمواجهة الاتحاد السكندرى 2 سبتمبر.

وأسفرت قرعة دورى المحترفين عن مواجهة نارية لجمهورية شبين في بداية الدورى مع فريق غزل المحلة باستاد جمهورية شبين.