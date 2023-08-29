شكرا لقرائتكم خبر عن 12 أكتوبر موعد مبدئى لودية مصر وزامبيا و17 أكتوبر للجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الرأي داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على إقامة مباراة ودية بين منتخب الفراعنة ونظيره الزامبي يوم 12 أكتوبر المقبل بالقاهرة، على أن تقام ودية أخرى في نفس الشهر أمام الجزائر يوم 17 أكتوبر خارج مصر.

واقترب منتخب مصر الأول من مواجهة زامبيا وديا، خلال فترة التوقف الدولى فى شهر أكتوبر المقبل، وذلك عقب مواجهة الجزائر فى نفس الشهر.

واستقر روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، على منح الفرصة للوجوه الجديدة فى مباراتى إثيوبيا وتونس المقبلتين خلال معسكر شهر سبتمبر المقبل، مثل هشام صلاح وأحمد رمضان بيكهام ومحمود مرعى ومهند لاشين وغنام محمد ومحمد رضا بوبو وأحمد ياسر ريان.

ويخوض منتخب مصر مباراة يوم 8 سبتمبر فى المعسكر المقبل أمام إثيوبيا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار، والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسمياً بعد تصدر المجموعة، ثم ودية أمام منتخب تونس 12 سبتمبر بالقاهرة.

ويدخل الجهاز الفنى للمنتخب الوطني، بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، منقوصا من ثلاثة محترفين فى معسكر سبتمبر المقبل، حيث يخوض المنتخب مباراة يوم 8 سبتمبر فى المعسكر المقبل أمام إثيوبيا فى الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار والتى حسمها الفراعنة بالتأهل رسميًا بعد تصدر المجموعة، ثم ودية أمام منتخب تو