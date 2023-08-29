شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب المصارعة الحرة فى بطولة العالم بصربيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد منتخبات المصارعة للمشاركة في منافسات بطولة العالم التى تقام بصربيا فى الفترة من 16 إلى 24 سبتمبر المقبل، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية التى ستقام بباريس 2024.

وتضم قائمة المصارعة الحرة كلا من محمود مصطفى،جمال عبد الناصر،عمرو رضا،مصطفى بدر، بالإضافة إلى ضياء جودة.