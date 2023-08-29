شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يستهل مشوار تصفيات المونديال بمواجهة جيبوتي بالقاهرة.. رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، اخطارا من الاتحاد الأفريقي، بموعد ومكان الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة أفريقيا والتي تنطلق نوفمبر المقبل.

وكشف محمد غرابة مدير المنتخب الوطني أن الكاف قرر إقامة مباراة منتخب مصر الأولى أمام جيبوتي في القاهرة في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبل بتصفيات كأس العالم، على أن أن تقام الجولة الثانية أمام سيراليون في نفس فترة التوقف.

أوقعت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي جرت في أبيدجان في كوت ديفوار، يوم الخميس، منتخبات مصر وتونس والمغرب والجزائر في مجموعات سهلة.

وتقام نهائيات النسخة المقبلة من المونديال خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز عام 2026 بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وزادت مقاعد منتخبات أفريقيا في كأس العالم لأكثر من 9 فرق، وذلك بعد تغيير النظام لتقام بطولة كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة، بدلا من 32 منتخبا.

وفي التصفيات المؤهلة للمونديال، وُزعت منتخبات القارة على 9 مجموعات تضم كل واحدة 6 منتخبات، بناء على التصنيف الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".