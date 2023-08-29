الداخلية يستعير حارس إنبى لمدة موسمين

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادي الداخلية برئاسة اللواء عثمان الدسوقى ، في التعاقد مع رمضان مصطفى حارس مرمى إنبي على سبيل الإعارة لمدة موسمين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وقد تعاقد انبي مع رمضان مصطفى قداما من مصر المقاصة لمدة 5 مواسم ، لتعويض رحيل محمود جاد حارس الفريق الذى انتقل للمصرى البورسعيدى بقيمة 23 مليون جنيه فى موسم 2022.

وكان مسئولو نادي الداخلية، قد نجحوا فى التعاقد مع التونسي أشرف العفلي لاعب وسط النجم الساحلي لمدة موسمين، فى صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم الفريق.

وحصل الداخلية على 4 لاعبين من المصري، هم: أحمد عبد الرسول حارس المرمى لمدة موسمين على سبيل الإعارة، محمد الظريف لمدة موسمين على سبيل الإعارة، أحمد شداد، ولؤى فهمى، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

وكان عثمان الدسوقى، المشرف العام على فريق الداخلية، قد نجح فى التعاقد مع أحمد عماد، مدافع فريق المصرى البورسعيدى، خلال الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

وكان اللاعب خالد قمر على عقود انتقاله إلى نادى الداخلية لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، ليبدأ رحلة جديدة في الدورى الممتاز.