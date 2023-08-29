شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى ومهند لاشين ينضمان لمعسكر بيراميدز فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل اليوم، الثلاثاء، ثنائى فريق بيراميدز مصطفى فتحى ومهند لاشين، إلى تركيا، من أجل الانضمام لمعسكر الإعداد المقام حاليًا فى تركيا تحضيرا للموسم الجديد والمنافسات المحلية والقارية.

وعقب وصول الثنائى إلى تركيا، أعلن البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر قائمة اللاعبين استعدادا لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه فى الفترة من 4 حتى 12 من نفس الشهر، ويتخلله مباراتا إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، وودية تونس.

وضمت قائمة المنتخب من بيراميدز كلاً من.. علي جبر، محمد حمدي ، محمد رضا بوبو ، مصطفى فتحي، محمود مرعي، ابراهيم عادل، مما سيجعل مصطفى فتحى يعود مجددًا إلى القاهرة من أجل الانضمام لمعسكر الفراعنة.

ويخوض فريق بيراميدز فى الوقت الحالى أولى مبارياته الودية فى معكسر تركيا، أمام ليماسول تي جي القبرصي على ملعب ماكو ستاديوم.