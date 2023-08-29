شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى حامد ينتقل لحرس الحدود بعد فسخ تعاقده مع طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع يحيي حامد لاعب طلائع الجيش علي عقد انتقاله لحرس الحدود في صفقة انتقال حر اليوم الثلاثاء بعد فسخ تعاقده بالتراضي مع طلائع الجيش.

اللاعب صاحب الـ32 عاما كان انضم إلى طلائع الجيش قادما من غزل المحلة في صيف عام 2022.

وخاض يحيى حامد مباراتين فقط مع طلائع الجيش.

وبدأ يحيى حامد مسيرته مع إنبي وانتقل إلى الجونة ثم نادي مصر "زد حاليا" وغزل المحلة وأخيرا طلائع الجيش.

وخاض يحيى حامد 66 مباراة في مسيرته سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع هدفا.

وأعلن نادى طلائع الجيش جدول مبارياته الودية التى ستقام فى معسكره المغلق بالإسكندرية، حيث واجه فاركو فى المباراة الودية الأولى مساء الأربعاء الماضى، وحقق الفوز بهدفين مقابل هدف، ثم يواجه فريق البحرية وحقق الفوز بثلاثية مقابل هدف ثم يواجه الاتحاد السكندري فى 30 أغسطس ثم يلاقى سبورتنج فى 31 أغسطس ثم مع انبى 3 سبتمبر المقبل.