شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يضع الرتوش النهائية لمعسكر المنتخب الأوليمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع البرازيلى ميكالى المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم مع جهازه المعاون الرتوش النهائية استعدادا لمعسكر المنتخب المقرر إقامته من 4 إلى 12 سبتمبر المقبل فى بداية استعدادات المنتخب للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

حضر الاجتماع : محمود حرب مدير المنتخب وتياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وسيد السويركي مدرب الحراس وليونياردو مدرب الأحمال وبيدرو جواو محلل الأداء وخالد سرحان المترجم وعمرو سلمان الإداري .