شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يضع الرتوش النهائية لمعسكر المنتخب الأوليمبي والان مع تفاصيل الخبر
حضر الاجتماع : محمود حرب مدير المنتخب وتياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وسيد السويركي مدرب الحراس وليونياردو مدرب الأحمال وبيدرو جواو محلل الأداء وخالد سرحان المترجم وعمرو سلمان الإداري .
في سياق متصل، قرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني للمنتخب استدعاء ثلاثة محترفين لمعسكر سبتمبر المقبل ضمن الاستعداد للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وصرح محمود حرب مدير المنتخب بأن المحترفين الثلاثة هم: عمر فايد المحترف في فناربخشة، وبلال مظهر لاعب لاعب باناثينايكوس ومصطفى أشرف لاعب مونشنجلادباخ.
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