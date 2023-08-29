شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يفوز على الإسماعيلى 2 – 1 وديا استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى على نظيره الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف وديا في المباراة جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء في إطار استعدادات الفريقين لخوض منافسات الموسم الجديد من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ودفع إيهاب جلال المدير الفنى للإسماعيلى وتامر مصطفى المدير الفنى لإنبى بالعديد من اللاعبين فى المباراة الودية للوقوف على مستواهم الفنى والبدنى قبل بداية الموسم الجديد.

ويجهز تامر مصطفى لاعبى الفريق البترولى بخوض مجموعة من المباريات الودية، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد من بطولة الدورى الممتاز،رغبة منه فى الوقوف على جاهزية لاعبيه، والوصول بهم إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية والفنية.