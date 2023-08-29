شكرا لقرائتكم خبر عن شكوى ثانية من المصرى ضد فيوتشر بسبب أحمد رفعت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي المصري، عن تقدم ناديه بشكوى جديدة ضد نادي فيوتشر لدى اتحاد الكرة بسبب المستحقات المتبقية من صفقة أحمد رفعت لاعب المصري السابق.

وقال أبو قمر في تصريحات لـ الخليج 365: تقدمنا بشكوى جديدة ضد فيوتشر، لدى اتحاد الكرة، يتبقى لنا 8 ملايين جنيه ولن نفرط في حق النادي.

يخوض النادي المصري، مساء اليوم الثلاثاء، أولى ودياته أمام الكوكب المراكشى، فى معسكره المقام بمدينة مراكش المغربية، فى إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد 2022-2023.

ومن المقرر أن يخوض الفريق البورسعيدي 4 مباريات ودية خلال معسكره، وكان المصري قد وصل صباح السبت الماضي إلى المغرب لبدء المرحلة الثانية من الإعداد، حيث خاض الفريق تدريبات بدنية في اليوم الأول بصالة الجيم في مقر الإقامة.

وتضم بعثة المصري 35 فردًا، بينهم 23 لاعباً، بالإضافة إلى 12 من أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات، ومن المقرر أن يخوض الفريق البورسعيدي 4 مباريات ودية، وذلك أيام 29 أغسطس الجاري، و3، 4، 8 سبتمبر المقبل.