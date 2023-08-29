شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبة الجمباز حبيبة مرزوق لليوم السابع: العرض مستوحى من افتتاح طريق الكباش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد العرض المميز التي قدمته حبيبة مرزوق لاعبة الجمباز الايقاعي داخل إحدى قاعات فالنسيا الإسبانية، في بطولة العالم للجمباز الإيقاعي، حيث خطفت الأنظار بعرضها المميز بزي فرعوني وعلى إيقاع اغنية فرعونية مع موسيقي الأقصر بلدنا بلد سواح ، حيث تصدر مقطع فيديو لاعبة الجمباز الإيقاعي، مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد أدائها الرائع والمنفرد والذي تفاعل معها الجمهور الاسباني بشكل مبهر.

وحرص الخليج 365 علي التواصل مع حبيبة مرزوق لاعبة الجمباز الايقاعي صاحبة الـ 21 من عمرها ، وكان هذا الحوار ..

من أين جاءت فكرة العرض الفرعوني في بطولة العالم ؟

- قبل انطلاق بطولة العالم طلبوا من كل قارة تقديم فقرة لبطلة القارة تكون مستوحاه من تاريخ البلد الذي تكون منها البطلة بعيدا عن المنافسة ، حيث أنا المصنفة الأولي علي افريقيا وبدأت التفكير في فكرة العرض ، وتم الاستقرار علي تقديم عرض فرعوني علي موسيقي افتتاح حفل طريق الكباش حيث كنت أشارك في هذا الحفل .



حبيبة اثناء العرض

وكيف تم الاستعداد لهذا العرض الفرعوني ؟

- بدأت في مونتاج موسيقي حفل الافتتاح واخترت الجزء الذي شاركت فيه العرض واختتمت بالعرض بموسيقي الأقصر بلدنا التي تتميز بالفلكور الشعبي ، ثم بدأت في اختيار الزي الفرعوني لملكات الفراعنة وبمعاونة مصممة الأزياء الخاص بي تم اختيار الملابس .



حبيبة مع رئيس اتحاد الجمباز

هل كنتي تتوقعي رد الفعل المميز علي هذا العرض ؟

- رد الفعل في مصر فجأني جدا وانهالت عليا الاتصالات بعد انتشار فيديو العرض لي في بطولة العالم وجميع التعليقات كانت إيجابية ومفرحة جدا ، بالإضافة إلي رد فعل القائمين علي البطولة كان أيضا مميزا ..



حبيبة مرزوق

ما كان رد فعلك عند تفاعل الجمهور الاسباني علي العرض ؟

- الجمهور الاسباني عاشق للجمباز الايقاعي ويتابعه مثل كرة القدم ، والصالة المغطاة كانت مليئة بالجماهير الغفيرة ، وعند بدأ العرض ظهر ردود الأفعال المميزة من الجماهير الاسبانية مما كان حافز قوي لي اثناء العرض .

متي بدأتي ممارسة الجمباز الايقاعي ؟

- بدأت وانا عندي 3 سنين في نادي وادي دجلة ، وتم اختياري في صفوف المنتخب الوطني وانا في الـ 13 من عمري ، وشاركت في اربع بطولات افريقية وحققت 3 ميداليات ذهبية في البطولات الافريقية ، كما شاركت في أولمبياد طوكيو 2021 ، واستعد للمشاركة في بطولة افريقيا القادمة من أجل التأهل الي أولمبياد باريس 2024 .



فرحة حبيبة برد فعل الجمهور الاسباني

هل يوجد اهتمام بلعبة الجمباز في مصر ؟

- في الوقت الحالي ، يوجد اهتمام علي مستوي عالي جدا ، حيث بدأ اتحاد الجمباز برئاسة دكتور إيهاب امين يضع الجمباز علي الطريق العالمي ، من خلال الاهتمام بقاعدة الناشئين واختيار المدربين أصحاب الخبرات والمشاركة في جميع المحافل الدولية والإقليمية ، بالإضافة الي تنظيم العديد من البطولات في مصر ومن ضمنها بطولة كأس العالم للجمباز .



حبيبة تتالق في العرض