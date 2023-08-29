شكرا لقرائتكم خبر عن عاصم السعدني: الزمالك يواجه النور فى كأس السوبر المصرى السعودي لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عاصم السعدني رئيس لجنة مسابقة دوري المحترفين لكرة اليد عن تحديد طرفي النسخة الأولى من كأس السوبر المصري السعودي لكرة اليد، حسب البروتوكول الموقع بين الاتحادين المصري والسعودي.

وقال السعدني في تصريحات إعلامية أن مباراة كأس السوبر المصري السعودي ستجمع بين الزمالك بطل السوبر المصري ونادي النور السعودي، وتقام المباراة في المملكة العربية السعودية يوم 4 نوفمبر المقبل.

وأضاف السعدني: "المباراة تأتي في إطار بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الاتحادين المصري والسعودي، على أن يتم تبادل استضافتها كل عام، حيث ستقام النسخة الأولى في السعودية والنسخة الثانية في مصر وهكذا".

وأشار السعدني إلى وجود تنسيق مع الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني للمنتخب الوطني بشأن التجمعات الدولية وبرنامج المنتخب الذي يستعد للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها مصر في يناير المقبل.