شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يؤمن 9 لاعبين صاعدين بعقود 5 سنوات ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح نادى طلائع الجيش في توقيع عقود مع 9 لاعبين مميزين بقطاع الناشئين بناء علي جلسة جمعت اللواء ايمن المصري المشرف علي الكرة مع العقيد ابراهيم فروح مدير قطاع الناشئين بالنادي

واوصي فروح بتوقيع عقود مع هؤلاء اللاعبين لمدة خمسة مواسم قادمة خوفا من انتقالهم لأندية منافسة.

ووقع الثنائي يوسف مصطفي ومحمد وائل امين مواليد 2005 علي عقود لمدة خمسة مواسم مع الطلائع

فيما وقع السباعي محمد أسامة. ومحمد وائل جمال ومحمد عصام وبنداري عبد السلام وايهاب عمر ومصطفي محمد ورمضان محمود مواليد 2003 علي عقود لمدة خمسة مواسم قادمة في حضور محمد مختار مدير شئون اللاعبين بالطلائع

وأعلن نادى طلائع الجيش جدول مبارياته الودية التى ستقام فى معسكره المغلق بالإسكندرية، حيث واجه فاركو فى المباراة الودية الأولى مساء الأربعاء الماضى، وحقق الفوز بهدفين مقابل هدف، ثم يواجه فريق البحرية وحقق الفوز بثلاثية مقابل هدف ثم يواجه الاتحاد السكندري فى 30 أغسطس ثم يلاقى سبورتنج فى 31 أغسطس ثم مع انبى 3 سبتمبر المقبل.