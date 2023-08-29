شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يترقب نتيجة جلسة سوزا مع مدربه الرومانى لحسم مصير الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو النادي الأهلي نتيجة الجلسة التي جمعت البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم نادي جيونبوك هيونداي الكوري مع الروماني دان بيتريسكو المدير الفني للفريق من أجل حسم مصير الصفقة بشكل نهائي ورسمي.

وتفاوض الأهلي على مدار الفترة الماضية مع نادي جيونبوك بطل كوريا الجنوبية لضم سوزا وحصل مسئولو القلعة الحمراء على موافقة اللاعب بل ورئيس النادي لكن المدير الفني للفريق الكوري مازال يقف أمام محاولات إتمام الصفقة.

إدارة الأهلي تنتظر نتائج الجلسة التى جمعت اللاعب البرازيلي مع الروماني دان بيتريسكو لحسم الصفقة خاصة وأن المدير الفنى للفريق، يُعد الرافض الوحيد لإنتقال اللاعب للأهلي حالياً.

الأهلي حصل على موافقة اللاعب، بعدما تحدث معه مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس"، كما حصل الأهلي على موافقة رئيس النادي الكوري، ويتبقى فقط المدرب الروماني الذي تولى تدريب جيونبوك في يونيو الماضي خلفاً للمدرب الوطني كيم سانغ-سيك.

ووافق رئيس النادي الكوري على عرض الأهلي المالي المُتمثل فى بيع اللاعب مقابل 600 ألف دولار يتم تسديدها على دُفعتين، الأولى بـ300 ألف بعد إتمام الصفقة مُباشرة والثانية بعدها بستة أشهر.

ويترقب الأهلي حسم هذا الملف خلال الساعات المقبلة سواء بإتمام الصفقة أو بصرف النظر عنها .

وقال المهاجم البرازيلي قال فى تصريحات عبر وسائل الإعلام الكورية الجنوبية يوم الجمعة الماضي:"بالفعل وصل لى عرض جيد من النادي الأهلي، لكن النادي أبلغني برفض الرحيل الصيف الحالي" وأضاف سوزا، "شعرت بالأسف بسبب رفض هذا العرض، لكن في النهاية أنا أحترم عقدي مع النادي والذي ينتهي بنهاية العام".

وتابع، "سأكون لاعبًا حرًا بعد ذلك، وسأنتظر وصول عرض مناسب وبشروط مناسبة يصل لي حينها لاتخاذ قراري المناسب" ، ويرغب الأهلي في ضم مهاجم أجنبي بعد رحيل محمد شريف لنادي الخليج السعودي، وشادي حسين إلى نادي زد الصاعد حديثاً للدوري الممتاز.