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حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 29 / 8 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الثلاثاء، الموافق 29/ 8/ 2023 العديد من الأخبار والأحداث الهامة، جاء ابرزها.. منتخب مصر يعلن القائمة النهائية لمباراتى إثيوبيا وتونس، وبيراميدز يهزم ليماسول القبرصى 8-0 وديا فى تركيا.. و يوسف أسامة نبيه هاتريك.

 

منتخب مصر يعلن القائمة النهائية لمباراتى إثيوبيا وتونس

منتخب مصر يعلن القائمة النهائية لمباراتى إثيوبيا وتونس

 

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بيراميدز يهزم ليماسول القبرصى 8-0 وديا فى تركيا.. و يوسف أسامة نبيه هاتريك

بيراميدز يهزم ليماسول القبرصى 8-0 وديا فى تركيا.. و يوسف أسامة نبيه هاتريك

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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