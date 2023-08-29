شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 29 / 8 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الثلاثاء، الموافق 29/ 8/ 2023 العديد من الأخبار والأحداث الهامة، جاء ابرزها.. منتخب مصر يعلن القائمة النهائية لمباراتى إثيوبيا وتونس، وبيراميدز يهزم ليماسول القبرصى 8-0 وديا فى تركيا.. و يوسف أسامة نبيه هاتريك.

منتخب مصر يعلن القائمة النهائية لمباراتى إثيوبيا وتونس

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