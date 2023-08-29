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المقاولون يتوجه للعين السخنة غدًا لبدء المرحلة الثانية من الإعداد

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القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الأربعاء ، المرحلة الثانية من فترة إعداد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب ، بقيادة شوقي غريب ، في العين السخنة  استعدادا للموسم الجديد .

 

ويختتم الفريق الأول بنادي المقاولون اليوم تدريباته علي ملعبه بالجبل الاخضر خلال مرحلة الاعداد الأولي وذلك قبل معسكر العين السخنة .

 

ومن المقرر أن يتخلل معسكر العين السخنة لفريق المقاولون العرب إقامة عدد من المباريات الودية متدرجة المستوى استعدادا لانطلاق الموسم الجديد .

 

ويعكف شوقي غريب المدير الفني لنادي المقاولون ، على تطبيق تجارب علي طريقة اللعب وتحفيظ اللاعبين للطريقة فضلا عن دمج اللاعبين الجدد مع اللاعبين القدامي بالفريق.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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