شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتوجه للعين السخنة غدًا لبدء المرحلة الثانية من الإعداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الأربعاء ، المرحلة الثانية من فترة إعداد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب ، بقيادة شوقي غريب ، في العين السخنة استعدادا للموسم الجديد .

ويختتم الفريق الأول بنادي المقاولون اليوم تدريباته علي ملعبه بالجبل الاخضر خلال مرحلة الاعداد الأولي وذلك قبل معسكر العين السخنة .

ومن المقرر أن يتخلل معسكر العين السخنة لفريق المقاولون العرب إقامة عدد من المباريات الودية متدرجة المستوى استعدادا لانطلاق الموسم الجديد .

ويعكف شوقي غريب المدير الفني لنادي المقاولون ، على تطبيق تجارب علي طريقة اللعب وتحفيظ اللاعبين للطريقة فضلا عن دمج اللاعبين الجدد مع اللاعبين القدامي بالفريق.