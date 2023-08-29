شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم ليماسول القبرصى 8-0 وديا فى تركيا.. ويوسف أسامة نبيه هاتريك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق نادي بيراميدز الفوز في أول مبارياته الودية في معسكر تركيا على نظيره ليماسول تي جي القبرصي بثمانية أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جرى بين الفريقين على ملعب ماكو ستاديوم بمدينة بوردور التركية.

سجل أهداف بيراميدز السبعة في اللقاء، يوسف أسامة نبيه 3 أهداف "هاتريك"، وفخري لاكاي وعبد الله السعيد وإبراهيم عادل ودودو الجباس، ومحمود صابر.

خاض المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو المباراة بتشكيلتين خلال الشوطين الأول والثاني حيث شارك في الشوط الأول:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد توفيق - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - محمد رضا بوبو - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وخاض الفريق الشوط الثاني بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - سيف جعفر - يوسف أسامة نبيه - محمود صابر - إبراهيم عادل

خط الهجوم: دودو الجباس

يذكر أن بيراميدز مستمر في معسكره بتركيا حتى يوم 7 سبتمبر المقبل، على أن يخوض 3 مباريات ودية أخرى أيام 31 أغسطس و2 و6 سبتمبر.