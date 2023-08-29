شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطط لتطوير منظومة التحكيم فى الدورى قبل انطلاق الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى مسئولو اتحاد الكرة إلى تطوير منظومة التحكيم فى الموسم الجديد عن طريق وضع خطط خاصة بالحكام و التطرق إلى سلبيات وإيجابيات المرحلة الماضية وطرق معالجتها في الموسم المقبل.

و يرصد الخليج 365 أبرز خطط تطوير منظومة التحكيم بعد مطالبة رئيس اتحاد الكرة من فيتور بيرييرا رئيس لجنة الحكام، بتقديم تشكيل لجنة الحكام الرئيسية للموسم الجديد 2023/2024 لعرضها على مجلس الإدارة في الاجتماع المقبل .

وجاءت خطة تطوير المنظومة كالتالى :

أنهى البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، وضع عدد من الخطط الخاصة بالحكام فى الموسم الجديد 2023/2024، وعلى رأسها بدلات الحكام في الموسم المقبل، وطالب بيريرا برفع بدلات الحكام إلى 10 آلاف جنيه فى المباراة الواحدة، والمساعد إلى 7500 جنيه من أجل تحفيز الحكام.

حرص إتحاد الكرة على تنظيم معسكر لحكام النخبة إنطلق الخميس الماضى و حتى الإثنين تتخلله اختبارات فى قانون كرة القدم واختبار اللياقة البدنية، ويشرف على المعسكر عصام عبد الفتاح من الفيفا، ومعه الجيبوتي محمد معد اللياقة البدنية.

كما تحدد لجنة الحكام موعد لمعسكر حكام النخبة الدوليين الذين تخلفوا عن المعسكر الذى إختتم الإثنين ، استعدادا للموسم الجديد. وشهد معسكر حكام النخبة غياب 8 حكام دوليين من المتواجدين في القائمة الدولية الحالية، وهم حكام الساحة أمين عمر وأحمد الغندور ومحمود البنا ومحمود ناجي، بجانب المساعدين سامي هلهل وأحمد حسام طه وسمير جمال وهاني عبد الفتاح.

كما حرص وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، على عقد إجتماع مع الحكام على هامش معسكر حكام النخبة والدوليين تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتحدث وليد العطار عن مساندة ودعم مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، للحكام لتقديم مستوى مميز الموسم المقبل، والظهور بشكل يليق بالكرة المصرية، كما تم التأكيد على صرف المستحقات خلال الساعات المقبلة ونظام صرفها في الموسم الجديد.

وتم التطرق إلى سلبيات وإيجابيات المرحلة الماضية وبعض المقترحات بتصحيح هذه الأمور في الموسم المقبل وتقديمها لمجلس الإدارة لمناقشتها.

كما شهد معسكر الحكام التدريب على تطبيق تقنية الفيديو فى الملعب تفاديا لأى أخطاء فى الموسم الجديد و الحصول على جرعة تدريبية مكثفة .