شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى مصرى يتأهل إلى ربع نهائى بطولة باريس للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الثلاثي المصري، علي فرج النصنف الأول عالميا لرجال الاسكواش، طارق مؤمن المصنف التاسع، ونوران جوهر المصنفة الأولى للسيدات، في التأهل إلى الدور ربع النهائي ببطولة باريس للاسكواش، التى تستضيفها العاصمة الفرنسية، كأول بطولة بفئة البلاتينيوم بالموسم الجديد، فى الفترة بين 27 أغسطس وحتى 2 سبتمبر، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين في اليوم الأول من منافسات دور الـ 16 كالتالي:

فوز علي فرج على منافسه جريج لوبان بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 11-3, 11-3.

فوز طارق مؤمن على منافسه ليونيل كاردينس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 13-11, 11-6.

فوز نوران جوهر على منافستها أوليفيا فيتشر بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-8, 11-9.

هزيمة فريدة محمد أمام منافستها نيلي جليس بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 9-11, 11-7, 7-11, 14-12.