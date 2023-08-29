شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبة الجمباز المصرية حبيبة مرزوق: مشاركتى ببطولة العالم تمثيل لأفريقيا بأكملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت لاعبة الجمباز حبيبة مرزوق الأنظار بقوة في بطولة العالم للجمباز الإيقاعي، بعد أن قدّمت عرضاً مميزاً بزي وموسيقى مستوحيا من الحضارة الفرعونية.

وكشفت حبيبة مزوق، لاعبة الجمباز، عن أن مشاركتها في بطولة العالم للجمباز الإيقاعي تمثيل لقارة أفريقيا، كما أنها لم تكن تتوقع أن العرض سيجذب أنظار العالم.

وعبرت حبيبة مرزوق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، عن فرحتها الشديدة بسبب ردود الفعل الإيجابية التي تلقتها من الجمهور عقب نهاية العرض، كما أنها تقلت التحية من رئيس الاتحاد للجمباز.

وقالت حبيبة مرزوق، أنها تمرنت على العرض لأكثر من شهر على يد المدربين المخصصين، معقبة: «قمت باختيار الملابس والأغنية التي ساحتاجها في البطولة، حتى أقدم عرض يليق بالحضارة المصرية».

وأضافت حبيبة مرزوق، مساء اليوم الثلاثاء، أنها بدأت ممارسة الجمباز عندما كانت تبلغ 3 سنوات، وانضمت للمنتخب عندما بلغت 13 عاما، معقبة: «أسعى لتحقيق ميدالية ذهبية لمصر في أولمبياد باريس، كما أنها فازت ببطولات الجمباز الإيقاعي على مستوى أفريقيا».