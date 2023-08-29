شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينهى إجراءات التعاقد مع محترفة طائرة السيدات تانيانا قبل الإعلان رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى مسئولو النادى الأهلى إجراءات التعاقد من لاعبة مونتينيجرو تاتيانا بوكان المحترفة فى صفوف سيدات الطائرة بداية من الموسم الجديد، بعد وصولها للقاهرة لإتمام التعاقد، وسيتم إعلان التعاقد خلال الساعات المقبلة.

وتمتلك تانيانا العديد من الألقاب مثل الدورى الفرنسى وكأس فرنسا والدورى الصوبى وأفضل لاعبة مركز 4 فى فرنسا.

من ناحية أخرى أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن تجديد عقد السنغالية دونجو كمارا، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي، لتستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح العوضي فى تصريح ل الموقع الرسمى أن كمارا وقعت على عقود التجديد للنادي لمدة موسم جديد، وأن استمرارها يمثل إضافة كبيرة للفريق من أجل المنافسة على جميع البطولات الأفريقية والمحلية.