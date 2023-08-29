شكرا لقرائتكم خبر عن "مكنتش مصدقة".. حبيبة مرزوق تحكى كواليس العرض الفرعونى ببطولة العالم للجمباز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت حبيبة مزوق، لاعبة الجمباز، عن سعادتها بعدما خطفت الأنظار بقوة في بطولة العالم للجمباز الإيقاعي، بعد أن قدّمت عرضاً مميزاً بزي وموسيقى مستوحيا من الحضارة الفرعونية.

وقالت خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"، إن مشاركتها في بطولة العالم للجمباز الإيقاعي تمثيل لقارة أفريقيا، بصفتها صاحبة التصنيف الأول عن القارة.

وأعربت عن فرحتها الشديدة بسبب ردود الفعل الإيجابية التي تلقتها من الجمهور عقب نهاية العرض، كما أنها تقلت التحية من رئيس الاتحاد للجمباز، مضيفة:" التفاعل مفاجئ".

وأشارت إلى أنها شاركت في احتفالية طريق الكباش، مستطردة:" الشو كان فرعوني ومستوحى من الحضارة الفرعونية"، معقبة:"الفكرة جات في ملعبي وهدفي رسالة للعالم.. والموسيقى على المزمار، وأغنية الأقصر بلدنا".

وكشفت أنها تمرنت على العرض لفترة كبيرة، وردود الافعال كانت رائعة على الملابس أو الأداء، وهذا الأمر رفع من معنوياتها كثيرًا، مستطردة:" الأمر رسالة للترويج السياحي لمصر".