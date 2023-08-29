شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى ومهند لاشين من المطار للتدريبات فى معسكر بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خاض الثنائي مصطفى فتحي ومهند لاشين أول تدريباتهما مساء اليوم بمدينة بوردور التركية التي تستضيف معسكر نادي بيراميدز، بعد وصولهما للمعسكر.
والتحق مصطفى فتحي ومهند لاشين بمعسكر بيراميدز في تركيا بعد إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بسفرهما للتحضير للموسم الجديد بصحبة باقي أفراد الفريق.
وخاض الثنائي مرانا خفيفا بالجري حول الملعب بعد انتهاء ودية الفريق الأولى أمام ليماسول تي جي القبرصي، والتي انتهت بفوز بيراميدز بثمانية أهداف دون مقابل على ملعب ماكو ستاديوم في مدينة بوردور بتركيا.
سجل أهداف بيراميدز السبعة في اللقاء، يوسف أسامة نبيه 3 أهداف "هاتريك"، وفخري لاكاي وعبد الله السعيد وإبراهيم عادل ودودو الجباس، ومحمود صابر.
وخاض المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو المباراة بتشكيلتين خلال الشوطين الأول والثاني، حيث شارك في الشوط الأول: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - محمد الشيبي، خط الوسط: أحمد توفيق - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - محمد رضا بوبو - فخري لاكاي، خط الهجوم: فيستون ماييلي.
وخاض الفريق الشوط الثاني بتشكيل ضم: حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: أحمد فتحي - محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ، خط الوسط: بلاتي توريه - سيف جعفر - يوسف أسامة نبيه - محمود صابر - إبراهيم عادل، خط الهجوم: دودو الجباس.
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