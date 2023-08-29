شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى ومهند لاشين من المطار للتدريبات فى معسكر بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الثنائي مصطفى فتحي ومهند لاشين أول تدريباتهما مساء اليوم بمدينة بوردور التركية التي تستضيف معسكر نادي بيراميدز، بعد وصولهما للمعسكر.

والتحق مصطفى فتحي ومهند لاشين بمعسكر بيراميدز في تركيا بعد إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بسفرهما للتحضير للموسم الجديد بصحبة باقي أفراد الفريق.

وخاض الثنائي مرانا خفيفا بالجري حول الملعب بعد انتهاء ودية الفريق الأولى أمام ليماسول تي جي القبرصي، والتي انتهت بفوز بيراميدز بثمانية أهداف دون مقابل على ملعب ماكو ستاديوم في مدينة بوردور بتركيا.