شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 29/8/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 29/8/2023 العديد من الأخبار الرياضية الهامة، والتي جاء في مقدمتها عماد البنانى: هدف اللجنة الثلاثية بالزمالك إقامة الانتخابات وتسيير الأعمال، والزمالك يعلن صرف مستحقات أوسوريو كاملة. عماد البنانى: هدف اللجنة الثلاثية بالزمالك إقامة الانتخابات وتسيير الأعمال أكد الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء أن هدف اللجنة هو إقامة الانتخابات في الفترة المقبلة

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