الارشيف / اخبار الرياضه

اخبار نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 29/8/2023

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 29/8/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 29/8/2023 العديد من الأخبار الهامة، والتي جاء في مقدمتها عماد البنانى: هدف اللجنة الثلاثية بالزمالك إقامة الانتخابات وتسيير الأعمال، والزمالك يعلن صرف مستحقات أوسوريو كاملة.

 

عماد البنانى: هدف اللجنة الثلاثية بالزمالك إقامة الانتخابات وتسيير الأعمال

أكد الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء أن هدف اللجنة هو إقامة الانتخابات في الفترة المقبلة

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا