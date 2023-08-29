«فضيحة لنادي ليفربول وصفعة على وجه المدرب» .. كريس سوتون يحذر محمد صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - تحدث كريس سوتون، لاعب تشيلسي السابق، عن الأنباء التي ربطت محمد صلاح بالانتقال إلى اتحاد جدة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، رغم تمسك الألماني يورجن كلوب، مدرب الريدز، بالإبقاء على أحد أهم العناصر في الفريق على مدار السنوات الـ6 الماضية.

يرى سوتون أن رحيل محمد صلاح المحتمل عن ليفربول في الميركاتو الصيفي الجاري، سيكون بمثابة فضيحة كبيرة لليفربول، وصفعة على وجه مدربه الألماني يورجن كلوب، الذي تمسك به حتى اللحظة الأخيرة، إلى جانب كونه السبب الأول والأساسي في وصول الفرعون المصري إلى هذا المستوى العالمي.

وأشار لاعب البلوز السابق، في تصريحات أبرزتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إلى أن الأزمة تتعلق بتوقيت رحيل محمد صلاح، خاصة أن ليفربول لا يملك الوقت والمقدرة على تعويضه في الوقت الحالي، الأمر الذي سيضع النادي في مأزق كبير، الأمر ذاته بالنسبة ليورجن كلوب الذي يعتمد عليه بشكل أساسي وكامل، على مدار السنوات الماضية.

وشدد «سوتون» على أن «يورجن كلوب كان سببًا في تحول محمد صلاح إلى لاعب من الطراز العالمي، إلى جانب أنه أظهر الولاء الكامل للفرعون المصري، لذلك رحيله سيكون صفعة للمدرب والفريق، وسيكون أشبه بالفضيحة، خاصة أن ذلك سيحدث قبل أيام من نهاية سوق الانتقالات بشكل رسمي، ما سيصعب مهمة الحصول على بديل له خلال الفترة المقبلة، وسيضع الفريق في موقف حرج للغاية».

ومن المقرر أن يسدل الستار على الميركاتو الصيفي في أوروبا يوم الجمعة المقبل، على أن تمتد الفترة في السعودية حتى 7 من شهر سبتمبر 2023.