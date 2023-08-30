شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز فى كأس العالم للسلة بعد غياب 29 عاما عن الانتصارات بالمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب كرة السلة رجال بقيادة الكندى روى رانا فى صنع التاريخ للفراعنة بعد الفوز على المكسيك فى آخر مباريات دور المجموعات بكأس العالم، والتى تقام بالفلبين وتستمر حتى 10 سبتمبر المقبل.

وتمكن فراعنة السلة من الفوز على المكسيك بنتيجة 72/100 كأول منتخب عربى يحقق 100 نقطة فى مباراة واحدة. وتأتى أهمية هذا الفوز خاصة أن آخر انتصار لمصر فى كأس العالم للسلة كان عام 1994 أمام كوبا.

وتضم قائمة منتخب السلة فى البطولة كلاً من عمرو الجندى، يوسف شوشة، أحمد موسى، كريم حاتم، عاصم مرعى، إيهاب أمين، باتريك جاردنر، عمرو زهران، خالد عبد الناصر، أنس أسامة، عمر هشام، عمر طارق.

ويقع المنتخب المصرى فى المجموعة الرابعة بجانب منتخبات المكسيك ومونتينجرو وليتوانيا.

وتقام منافسات المجموعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة في مدينة مانيلا في الفلبين، بينما تقام مباريات المجموعة الخامسة والسادسة في مدينة أوكيناوا اليابانيه، وتقام منافسات المجموعة السابعة والثامنة في مدينة جاكرتا بإندونيسيا.